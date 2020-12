Lo sfogo di Pogba: “Quando non sapete le cose non parlate. Combatterò sempre per il Manchester”

TORINO – Oltre alla schiacciante vittoria contro il Barcellona per 0-3, l’altro argomento che ha tenuto banco per tutta la settimana dalle parti della Continassa, porta il nome di Paul Pogba. Dopo le pesanti dichiarazioni di Mino Raiola che lo vogliono lontano dallo United, è scoppiata una vera e propria bomba ad orologeria. Ma ci ha pensato il francese a placare gli animi e lo ha fatto attraverso il suo account Instagram. Pogba ha prima postato una foto che li immortala con la maglia dei Red Devils, poi ha dato libero sfogo al suo pensiero.

“Ho sempre lottato e combatterò sempre per il Manchester, per i miei compagni e per i tifosi. Il resto sono tutti Bla Bla Bla. Il futuro è lontano. Oggi ciò che conta è che io sono coinvolto al 1000 per 1000 qui, sempre insieme. Tutto è stato chiaro tra me e il club e questo non cambierà mai. Quando non sapete quello che sta succedendo non parlate”. I tifosi juventini intanto continuano a sognare il ritorno a ‘casa’ del Campione del Mondo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<