TORINO – Pietro Lo Monaco, Consigliere Federale, ha parlato di Juventus ai microfoni di TMW: “La delusione in Serie A? La Juventus. Il cambio è stato troppo drastico. Pirlo non ha esperienza. Per la squadra qualche anno è passato, ci sono carenze in mezzo al campo. Non ha la solita marcia e questo deve ringalluzzire le società che hanno ambizioni di poter lottare per lo Scudetto”.