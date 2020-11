Lloris: “Rabiot ha grande potenziale, alla Juve è maturato”

TORINO – Adrien Rabiot è tornato a pieno titolo tra i convocati di Didier Deschamps per la selezione francese. Il centrocampista bianconero, autore di un’ottima prova contro il Portogallo nel match di Nations League, è stato elogiato dal portiere campione del mondo Hugo Lloris. “C’è tanta competizione nella nazionale francese, a volte bisogna avere pazienza, ma lui è stato ricompensato per i suoi sforzi. Credo che Rabiot sia maturato molto da quando è alla Juventus. Oggi è perfettamente inserito nella squadra, come ha dimostrato la grande prestazione col Portogallo” – ha dichiarato l’estremo difensore del Tottenham.