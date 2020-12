Lipsia, Nagelsmann: “Mi piace molto l’inno della Juventus. Proverò a cantarlo…”

TORINO – Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, ha parlato in conferenza stampa prima del prossimo match di Bundesliga in vista dei sorteggi di Champions League svelando una curiosità: “Prima delle partite ascolto sempre l’inno della squadra avversaria. Ora sto ascoltando quello del Werder Brema. Devo dire che mi piacciono molto quelli di Real Madrid e Juventus. So cantarli? In teoria dovrei, anche se non in perfetto italiano o spagnolo… Aspettiamo il sorteggio e vedremo. Prima della partita proverò a cantarlo insieme ai giocatori, non in questa occasione ma sicuramente l’anno prossimo ci proverò”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<