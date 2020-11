TORINO- Intervistato da Sky Sport, l’ex tecnico della Juventus Marcello Lippi ha parlato di Andrea Pirlo: “Andrea è stato sfortunato. Ha la fortuna di allenare una squadra come la Juve alla sua prima esperienza in panchina, ma anche la sfortuna di non avere avuto nemmeno 15 giorni di tempo per lavorare. Le verifiche del caso dovrà farle in campionato e quando avrà recuperato tutti i giocatori riuscirà a trasmettere quello che vuole”.