Linari: “Vedere Milan-Juventus giocare a San Siro un momento storico per tutto il movimento”

TORINO – Elena Linari, difensore del Bordeaux e della Nazionale italiana, ha parlato del movimento calcistico femminile ai microfoni di SportLab: “Vedere Milan-Juventus giocare a San Siro lo scorso 5 ottobre è stato un momento storico per tutto il movimento. Peccato per l’assenza di pubblico ma mi auguro che palcoscenici del genere diventino consueti per il calcio femminile. Continuando a lavorare per il passaggio definitivo allo status di professionisti anche per il calcio femminile italiano”.