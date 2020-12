Lichtstainer legge la biografia di Marchisio: “Un buon libro e un buon caffè… cosa vuoi di più?”

TORINO – In queste ultime 9 stagioni che, hanno visto la Juve dominare in Italia senza troppi patemi, tantissimi sono stati i giocatori che hanno lasciato un segno indelebile, ognuno per le sorti di quella rispettiva stagione. Ma c’è chi invece ne è stato il protagonista assoluto per un ciclo lunghissimo, come capitato a Stephan Lichtstainer e Claudio Marchisio. Proprio i due ex bianconeri sono i protagonisti di questa vicenda, con l’ex terzino svizzero intento a leggere il libro pubblicato dal Principino qualche mese fa, intitolato: “Il mio terzo tempo”, come documentato da un post Instagram dello svizzero che scrive: “Un buon libro e un buon caffè… cosa vuoi di più dalla vita?”. Immediata la replica dell’ex centrocampista che, ci ironizza su: “Che altro?”. Insomma, nonostante siano passati già diversi anni, il legame tra compagni ed ex compagni di squadra sembra ancora indissolubile.