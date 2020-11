L’hotel di CR7 è il migliore del Portogallo: “Sono molto orgoglioso”

TORINO – Dopo aver infranto centinaia di record in più di 10 anni di carriera, Cristiano Ronaldo ha ottenuto un altro primato. Il suo hotel Pestana a Funchal, è stato infatti votato come il miglior hotel di tutto il Portogallo, come si può apprendere attraverso un post pubblicato da CR7 qualche istante fa sul suo account Instagram. Sotto alle immagini della struttura, l’omaggio del fuoriclasse: “Sono molto orgoglioso di Pestana Hotel. È stato premiato il Leading Lifestyle Hotel in Portogallo. Grazie per l’onore World Awards. Appena potrai viaggiare di nuovo, assicurati di scoprire i nostri hotel”.