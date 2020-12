L’ex Juve Giovinco è tra i 25 migliori della MLS. Fuori Ibra

TORINO – Come spesso accade, quasi tutti i giocatori che hanno scritto pagine indelebili della storia del calcio internazionale con i club più prestigiosi al mondo, finiscono i loro ultimi mesi di carriera in un continente differente da quello in cui avevano iniziato. La meta preferita da tutti è senza ombra di dubbio l’America che, negli ultimi anni ha avuto modo di incidere alcuni dei nomi più illustri di questo sport, nella storia della MLS. A tal proposito, in occasione dei 25 anni la Major Soccer League ha stilato una classifica con i nomi dei 25 giocatori più rappresentativi che hanno militato negli USA. A sorpresa, fuori da questa lista ci sono finiti David Villa e, udite udite, Zlatan Ibrahimovic. Sorridono invece i tifosi bianconeri che, possono leggere il nome di Sebastian Giovinco, cresciuto nel vivaio bianconero e che, ha fatto la fortuna del Toronto. Di seguito la lista completa.

Jeff Agoos, Kyle Beckerman, David Beckham, Carlos Bocanegra, Dwyane De Rosario, Clint Dempsey, Landon Donovan, Marco Etcheverry, Robin Fraser, Sebastian Giovinco, Kevin Hartman, Cobi Jones, Robbie Keane, Chad Marshall, Josef Martinez, Tony Meola, Jaime Moreno, Eddie Pope, Preki, Steve Ralston, Nick Rimando, Carlos Valderrama, Diego Valeri, Chris Wondolowski, Bradley Wright-Phillips. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<