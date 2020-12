L’ex Juve Asamoah: “Vorrei restare in Italia anche dopo aver smesso”

TORINO – Torna a parlare un altro ex giocatore della Juventus, che attualmente è svincolato e in cerca di una nuova squadra. Si tratta di Kwadwo Asamoah, esterno ghanese classe 1988, dopo l’inizio in Italia con l’Udinese, è arrivato in bianconero nell’estate del 2012 e protagonista di molte vittorie. Con la maglia della Juve, infatti, ha conquistato ben 6 Scudetti, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, totalizzando 156 presenze e 5 gol. Nel 2018 il trasferimento all’Inter e, dopo due stagioni, adesso si trova svincolato e vorrebbe ricominciare a giocare, sempre nel nostro Paese. Infatti, il giocatore ha espresso tutto il suo amore e la sua ammirazione per l’Italia in un’intervista a BBC Sport Africa. Il calciatore ha affermato sul suo futuro:

“Per me l’Italia è come una seconda casa e, dopo tanti anni passati qui, vorrei rimanere anche dopo aver smesso di giocare“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<