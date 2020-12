Lewandowski: “Quando ero piccolo tra i miei idoli c’era anche Del Piero”

TORINo- Robert Lewandowski, punta di diamante del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Olè: “Quando ero piccolo avevo due idoli. Il primo era Thierry Henry, che ho seguito molto sia all’Arsenal che in Nazionale. Il secondo, anche se non giocava nella mia posizione, era Alessandro Del Piero. Messi? Ha fatto qualcosa di unico nella sua carriera. Per vederne un altro come lui bisognerà aspettare 100 anni ancora. Premio FIFA? Sarebbe un sogno vincerne uno. Sarebbe un premio anche per tutta la squadra. In Champions siamo sempre stati sicuri della nostra forza e si è visto nell’8-2 al Barcellona. Quella è stata una gara spettacolare”.