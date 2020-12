Letizia: “La Juve ci ha sottovalutati. Non mi ha fatto paura come in passato”

TORINO- Gaetano Letizia, terzino del Benevento, ha parlato della Juve ai microfoni di Sportitalia: “I bianconeri hanno deciso di non portare Cristiano Ronaldo contro di noi perchè ci hanno sottovalutati, credendo magari di trovarsi contro una piccola squadra. Onestamente, poi, la Juve non mi ha fatto paura come ne faceva in passato. Mi piace essere schietto e cerco di non dare mai delle risposte banali”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA