L’esultanza di Szczesny fa impazzire i tifosi: “Ogni partita ci mette la pezza”

TORINO – Quella della Juve è stata una vittoria sofferta, ai danni di un Torino ben sceso in campo e che, ha messo in seria difficoltà i bianconeri fino ai minuti finali, quando Leonardo Bonucci trovava la rete che valeva i 3 punti. Proprio in occasione del gol del difensore, un particolare che non è passato inosservato ai tifosi juventini, è stata la sfrenata esultanza di Szczesny, come si può vedere attraverso un video che sta circolando sul web. Questo gesto ha mandato in delirio la piazza bianconera che sui social commenta con frasi tipo: "Ogni partita ci mette la pezza", oppure: "Se abbiamo vinto l'80% è merito suo", o ancora: "Se continua cosi siamo apposto in quel ruolo". A detta di molti viene sottovalutato ma ha gia riservato un posto speciale nel cuore dei suoi tifosi.