L’esaminatore di Suarez: “Non ho mai parlato né con Paratici né con altri dirigenti della Juve”

TORINO – Lorenzo Rocca, esaminatore di Luis Suarez, ha parlato ai microfoni de La Repubblica: “È stato un voto un po’ stirato. Come quando a scuola un alunno è da cinque e mezzo e il professore gli mette sei. Mai parlato con nessuno della Juve, né con Paratici né con altri. C’è un’intercettazione in cui Olivieri mi parla di possibili future collaborazioni con la Juve, io neanche gli rispondo. Secondo me la loro fede calcistica ha avuto un peso. Come voto un sei? Stirato, ma sì. L’esame è parlato, c’è la comprensione, l’ascolto. Sapeva rispondere. Se un perfetto sconosciuto sale nel mio ufficio e vuole sapere come funziona l’esame di italiano, io gli spiego tutto e gli do il materiale per prepararsi, come abbiamo fatto con Suarez. È un foglio scaricabile dal sito. Domande uguali al pdf? Non è vero, alcune cose erano diverse. Non sono stato solo io a fare le domande, le ha fatte anche l’altro esaminatore. Se gli ridarei la sufficienza? Stirandola un po’, sì”. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<