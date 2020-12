Legrottaglie: “Juve ancora in fase di costruzione. Può vincere la Champions se becca il giusto ingranaggio”

TORINO – Ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” l’ex difensore Nicola Legrottaglie ha parlato, tra i tanti temi toccati, anche della nuova Juventus targata andrea Pirlo.

L’ex di Juventus e Milan ha dichiarato: “Era necessario un po’ di ambientamento, Pirlo non ha mai allenato. Credo che sia ancora presto per dire che la Juventus ha finito il suo processo di costruzione, ma se giocherà come a Barcellona farà fatica a perdere le partite”.

Sulla Champions: “Quest’anno chiunque può vincere la Champions, anche l’Atalanta. La Juve può vincerla, certo, ma qui Pirlo non c’entra. La società costruisce da anni, è arrivata due volte in finale. Basta beccare l’ingranaggio giusto, e il sorteggio in questo senso aiuta“.

Su Kulusevski: “La Juventus non è il Parma: ci sono grandi giocatori e devi imparare a conviverci. Per me è un grande giocatore, ma deve capire come diventare efficace in questo gruppo. I bianconeri avranno tante partite da affrontare e lui potrà giocare sicuramente più gare rispetto ad altri“.

