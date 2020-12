Le statistiche di Juventus-Torino

TORINO – 72 VOLTE BIANCONERE La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso più partite di Serie A (72) – completano il bilancio 35 successi granata e 43 pareggi.

232 GOL Il Torino ha inoltre subito 232 reti nelle sfide con la Juventus in Serie A; altro record negativo per i granata nella competizione.

27 SU 28 La Juventus è rimasta imbattuta in 27 delle ultime 28 gare di Serie A contro il Torino (21V, 6N) – l’unica sconfitta nel parziale è arrivata nell’aprile 2015: 1-2 con i gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella per i granata dopo la rete di Andrea Pirlo.

STRISCE POSITIVE La Juventus ha vinto tutte le ultime 11 partite contro il Torino nel girone d’andata in Serie A ed è imbattuta da 14 – l’ultima vittoria granata nella prima metà del campionato contro i bianconeri risale al gennaio 1995, con Nedo Sonetti in panchina.

75 IN CASA JUVE Sono 75 i precedenti tra Juventus e Torino in casa dei bianconeri in Serie A: 39 successi per la Vecchia Signora contro i 16 granata (20 pareggi).

Pirlo Derby 2014

#FINOALLAFINE In tutti gli ultimi sei Derby casalinghi contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall’80° minuto di gioco in avanti.

1 SU 39 La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 39 gare di Serie A giocate nel mese di dicembre (1-3 v Lazio nel 2019) – ben 30 vittorie bianconere nel parziale (8N).

L’INIZIO GRANATA Con sei punti in nove partite, il Torino ha eguagliato la peggior partenza nella sua storia in Serie A (sei anche nel 2002/03), considerando sempre tre punti a vittoria. In quella stagione perse anche la 10ª, 0-4 proprio contro la Juventus

MIGLIOR DIFESA (NELLA RIPRESA) Questo è il confronto tra la squadra che ha subito più gol (Torino, 16) e quella che ne ha incassati meno (Juventus, 2) nel corso del secondo tempo di questa Serie A.

STATISTICHE DI GIOCO BIANCONERE La Juventus è la squadra che effettua in media più passaggi per sequenza (4.9) in questa Serie A e tiene per più tempo la palla in media per sequenza (13 secondi)