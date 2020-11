Le statistiche di Juventus-Cagliari

TORINO – Ottava giornata di campionato, questa sera alle 20.45: in campo all’Allianz Stadium, contro i bianconeri, il Cagliari.

LE ULTIME QUATTRO… La Juventus ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe contro il Cagliari in Serie A, subendo un solo gol e segnandone sempre almeno tre.

IMBATTUTI IN CASA DA… La Juventus non perde in casa contro il Cagliari in Serie A dal gennaio 2009: da allora sette successi bianconeri e tre pareggi in 10 sfide.

JUVE FORZA TRE La Juventus ha segnato almeno tre reti in ciascuno degli ultimi quattro match interni di campionato contro il Cagliari: l’ultima squadra contro cui i bianconeri hanno realizzato tre o più gol in almeno cinque sfide casalinghe di fila in Serie A fu il Padova tra il 1930 e il 1955 (otto incontri).

SETTE GARE SENZA PERDERE La Juventus non perde da sette partite in Serie A (incluso il 3-0 a tavolino contro il Napoli): l’unica squadra ad attendere la sconfitta da più gare nel massimo campionato è il Milan (19).

ATTENTI AL CAGLIARI Il Cagliari ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato, tanti successi quanti nelle precedenti 27 gare per i sardi.

14 GOL PER I SARDI Il Cagliari ha segnato 14 gol nelle prime sette giornate di questo campionato: miglior risultato dal 1970/71 per i sardi, che dopo otto partite non arrivano a 15 reti dal 1998/99.

ROSSOBLU DI TESTA Solo l’Inter (quattro) ha segnato più gol di testa del Cagliari (tre) in questo campionato.

I TIRI DA FUORI Il Cagliari è la squadra che ha subito più gol da fuori area in questo campionato (sei) – la Juventus non ha ancora incassato reti dalla distanza.

UN SOLO GOL (SUBITO) NELLA PRIMA MEZZ’ORA La Juventus ha subito un solo gol nei primi 30 minuti di gioco, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato – bianconeri miglior difesa anche nel secondo tempo (due gol subiti, entrambi arrivati in pareggi per 1-1 contro Verona e Lazio).

PRECISIONE BIANCONERA La Juventus ha una percentuale di passaggi riusciti dell’88.3%, la più alta in questo campionato.