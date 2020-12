Le statistiche di Juventus-Atalanta

TORINO – 116 PRECEDENTI Sono 116 i precedenti in Serie A tra Juventus e Atalanta: 65 successi per i bianconeri, appena 11 per i nerazzurri, completano 40 pareggi.

IN GOL CONTRO I BERGAMASCHI DA… La Juventus ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 35 partite di Serie A contro l’Atalanta (78 reti in totale), l’ultimo portiere della Dea ad aver mantenuto la porta inviolata contro i bianconeri fu Davide Pinato nel gennaio 1997: si tratta della striscia più lunga della Juventus con gol all’attivo contro una singola squadra nella competizione.

MOLTE “X” Ben cinque delle ultime sette sfide tra Juventus e Atalanta in Serie A sono terminate in parità, tante “X” quante nelle precedenti 36.

66 PER CENTO La Juventus ha vinto il 66% degli incontri casalinghi di Serie A contro l’Atalanta: 38 su 58 (16N, 4P).

IMBATTUTI DA… La Juventus è imbattuta da 23 gare casalinghe in Serie A contro l’Atalanta (18V, 5N): l’ultimo successo dei bergamaschi sul campo dei bianconeri nel massimo campionato risale ad ottobre 1989 per 0-1, con un gol di Claudio Caniggia.