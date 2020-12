Le statistiche di Genoa-Juve

TORINO – NUMERO 107 Questa sarà la sfida numero 107 in Serie A tra Genoa e Juventus. I rossoblù hanno ottenuto 21 successi, contro i 64 dei bianconeri, completano 21 pareggi.

PORTA GENOANA INVIOLATA IN UNA SOLA OCCASIONE Il Genoa ha tenuto la porta inviolata solo in una delle ultime 11 gare di campionato contro la Juventus, proprio in uno dei due successi contro i bianconeri nel parziale (1N, 8P), 2-0 nel marzo 2019 con Prandelli in panchina (reti di Sturaro e Pandev).

A DICEMBRE: NON ACCADEVA DA… Genoa e Juventus si affronteranno in Serie A a dicembre per la prima volta da dicembre 1994 (1-1 in quell’occasione, reti di Ravanelli e Galante): nei quattro precedenti tra le due formazioni in questo mese dell’anno tre successi bianconeri e un pareggio.

ATTENTI A MARASSI Dal 2011/12 ad oggi (inizio del ciclo bianconero), lo Stadio Luigi Ferraris di Genova è quello in cui la Juventus ha perso più partite in trasferta in Serie A (tre contro il Genoa e tre contro la Sampdoria).

ANDAMENTO ALTALENANTE Il Genoa ha alternato un successo e una sconfitta nelle ultime sette partite casalinghe contro la Juventus in Serie A, uscendo sconfitto nella più recente di queste, 1-3 lo scorso giugno (Dybala, Ronaldo, Douglas Costa e Pinamonti).

ROSSOBLU CONTRO LE PRIME Il Genoa ha perso tutte le ultime quattro gare casalinghe contro squadre nelle prime quattro posizioni di classifica a inizio giornata, subendo sempre almeno tre gol.

ANCORA IMBATTUTI La Juventus è una delle cinque squadre ancora imbattute nei Top-5 campionati europei 2020/21, insieme a Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Wolfsburg.

MENO TIRI SUBITI La Juventus è la squadra che ha subito meno tiri in assoluto nello specchio della porta nei Top-5 campionati europei in corso (23) e quella che ne ha subiti meno in media (2.56 a match) dietro a Real Sociedad (2.17) e Athletic Bilbao (2.27).

E PIU’ PALLONI GIOCATI La Juventus è la squadra che in media ha giocato più palloni nell’area avversaria a partita in questa Serie A (31.7 a match), il Genoa è penultimo in questa graduatoria (15).

GOL DA CORNER… Nessuna formazione ha segnato più reti su sviluppi di calcio d’angolo della Juventus: quattro (come Benevento e Sampdoria). >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<