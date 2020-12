TORINO – Siamo ormai alla vigilia di un’altra super sfida per la stagione della Juventus. Domani sera, i bianconeri se la vedranno all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, nella gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Nel giorno prima della partita, i due allenatori stanno valutando le scelte per i 22 che giocheranno. Ecco le probabili formazioni di Juventus-Atalanta:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Rabiot, McKennie, Ramsey; Morata, C. Ronaldo. All: Pirlo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All: Gasperini >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<