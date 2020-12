Le prime pagine di TuttoSport e QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Adesso vedremo TuttoSport e il Quotidiano Sportivo, che si sono concentrati in particolar modo sui risultati di ieri sera. Infatti, si è conclusa la 14esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021, che ha dato delle risposte importanti per il futuro della competizione. Milan e Inter hanno vinto di nuovo, conquistando la vetta della classifica e staccando dalle altre; la Roma anche ha vinto, mentre il Napoli ha pareggiato e la Lazio ha perso a San Siro contro i rossoneri. Inoltre, alcune righe sono state dedicate anche alla Juventus, con l’inizio delle vacanze di Natale. Ecco le prime pagine.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo principale del quotidiano torinese è dedicata sempre alle imprese di Milan e Inter, che stanno conquistando il trono di regine del campionato. “Deliro Milan! Ma l’Inter non molla. Lazio KO al 92′: Hernandez suggella un 2020 fantastico per i rossoneri, imbattuti e sempre al comando. I nerazzurri, alla settima vittoria consecutiva, restano in scia“. Il titolo in alto, invece, è dedicato alla situazione in casa Juve dopo la tremenda sconfitta contro la Fiorentina. “‘CR7 Capitano‘. Ronaldo frusta la Juve a -10 dal Milan: ‘Con la Fiorentina prova scadente e KO inaccettabile’. E sempre più i tifosi vorrebbero dargli la fascia. Intanto Buffon e Bonucci chiedono scusa per il tonfo con i viola“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Anche qui, il titolo principale è riservato agli ottimi risultati delle due milanesi, sempre più in testa nel nostro campionato. "Milano altalena per lo Scudetto. Inter: 2-1 a Verona, ma il Diavolo resta davanti (3-2 alla Lazio)". Le altre colonne della prima pagina, invece, sono dedicate ai risultati delle altre contendenti per il titolo. "Roma risale, con Mancini e Dzeko stende il Cagliari. Napoli frena ancora: 1-1 in extremis contro il Toro. Atalanta sprecona. Nel finale il Bologna punisce la Dea (2-2)".