Le prime pagine di TuttoSport e di QS

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Il campionato, adesso, si è fermato per la sosta natalizia e i giocatori sono ancora a riposo per recuperare le forze in vista dei prossimi impegni. Anche la Juventus sta sfruttando queste vacanze di Natale per riprendersi dalla tremenda sconfitta subita nell’ultima giornata di Serie A contro la Fiorentina. Un 3-0 che ha mostrato, ancora di più, l’andamento altalenante della stagione bianconera e che su cui, sicuramente, la società avrà iniziato a ragionare. Per questo, sui giornali si comincia anche a parlare dell’inizio della sessione invernale di calciomercato, che avverrà tra pochi giorni.

Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano torinese è dedicato alle possibili operazioni di mercato della Juve, che avrebbe già messo nel mirino due giocatori per rinforzare la squadra. “Llorente-Ozil. Juve, li prendi? L’attaccante del Napoli è ritenuto una garanzia e può tornare in bianconero dopo la Supercoppa. Il centrocampista si propone: ritroverebbe Ronaldo dopo i 3 anni al Real“. Il titolo in alto, invece, è riservato sempre al mercato bianconero, ma questa volta il protagonista è un possibile colpo in uscita, che sarebbe clamoroso. “Dybala-Eriksen, Parigi chiama. L’arrivo di Pochettino al PSG condiziona le strategie di Juve e Inter: nel mirino uno fra la Joya, che ha in ballo il rinnovo in bianconero, e il danese, possibile pedina di scambio con Paredes“.

Ecco la prima pagina del Quotidiano Sportivo. Alcuni titoli a lato sono riservati al mercato delle italiane, che tra qualche settimana potrebbe entrare nel vivo: "Khedira, Milik e i dimenticati" si scrive, oppure: "Pochettino va a Parigi, chiama Eriksen e libera Icardi". Un altro titolo a lato, invece, è dedicato a Cristiano Ronaldo, che attualmente sta passando le vacanze di Natale a Dubai, dove sarà premiato con il Globe Soccer. "CR7 si consola. Vola a Dubai per gli Awards con Gasperini".