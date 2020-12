Le prime pagine di Gazzetta e Corriere dello Sport

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Iniziamo con La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, che si sono concentrati soprattutto sulle partite di ieri sera, ma riservando anche alcune righe alla Juventus. Nella 14esima giornata della Serie A 2020-2021 ci sono stati dei risultati molto importanti, che potrebbero segnare da qui fino alla fine l’esito del nostro campionato. Vincono ancora Milan ed Inter, così come la Roma; il Napoli pareggia all’ultimo contro il Toro, mentre la Lazio si arrende sempre nel recupero a San Siro contro i rossoneri. Ecco le prime pagine.

Nella prima pagina de La Gazzetta dello Sport, il titolo centrale è dedicato alla fuga di Milan e Inter, che con le vittorie di ieri sera si allontanano sempre di più dalle concorrenti e rimangono da sole in vetta. “Derby Scudetto. Il Diavolo evita il sorpasso di Conte e dietro c’è il vuoto” scrivono sull’incredibile corsa delle due milanesi. In fondo, invece, uno spazio dedicato ai bianconeri, con l’inizio delle vacanze per gli uomini di Andrea Pirlo, specialmente per il leader: “CR7 a Dubai. Ronaldo in ferie con rabbia e senza obbligo di quarentena“.

Anche nella prima pagina del Corriere dello Sport viene messa in risalto l'incredibile volata di rossoneri e nerazzurri, ormai alla guida di questo campionato. "Pioli batte la Lazio (3-2), Conte passa a Verona (2-1) e consolida il secondo posto. Comanda Milano. Milan all'ultimo respiro, Inter di forza: chiusura d'anno col botto". Nella prima pagina, alcune righe del pezzo di Alessandro Barbano sul perché la Juve non riesca a dominare. "Più della stessa crisi di risultati, ciò che fa il Natale della Juve più cupo è la difficoltà di capire che cosa sta accadendo dentro di sé. L'immagine che racconta questo disagio è quella del volto rabbuiato di Nedved che lascia il campo dopo un contrasto in area tra Bernardeschi e Dragowski, giudicato regolare dall'arbitro La Penna. Vedersi negare un rigore, forse plausibile, è difficile da accettare".