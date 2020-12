Le prime pagine di Gazzetta e Corriere dello Sport

TORINO – Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi. Le festività natalizie sono ancora nel pieno, con le squadre che si stanno godendo dei giorni di vacanza per riposare e riprendere le forze. Per questo, sulle colonne dei giornali ci si concentra di più sulle analisi delle varie contendenti nel campionato di Serie A, che fino ad ora ha visto la Juventus un po’ troppo altalenante, mentre le due milanesi la stanno facendo da padroni. La pausa, dunque, arriva probabilmente nel momento più adatto per la squadra di Andrea Pirlo, uscita malconcia dall’ultima giornata con la tremenda sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina.

Ecco la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il titolo principale è dedicato all’intervista realizzata dal giornale all’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis: “Milan a tutto Gaz“. Il titolo in alto, invece, è riservato alla Juve e, in particolare, al suo leader assoluto, CR7. “Juve, nel 2020 nessuno in gol come Ronaldo. Oggi premiato a Dubai con Globe Soccer. É da record: 33 reti in campionato. Ma la Signora dipende troppo da lui“. L’altro titolo in alto, invece, è dedicato ad un possibile affare di mercato che coinvolge l’altra contendente al titolo, l’Inter. “Inter, Paredes un Pochettino più vicino. Il nuovo tecnico del PSG può favorire lo scambio con Eriksen“.

Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Il titolo alto del quotidiano è riservato alle vacanze di Natale di Cristiano Ronaldo, volato a Dubai, dove riceverà il Globe Soccer. "Natale a Dubai. Le vacanze che fanno discutere: Ronaldo dagli sceicchi per il Globe Soccer". Il titolo centrale, invece, si concentra sull'imminente apertura della sessione di mercato, con diversi colpi all'orizzonte per i club di Serie A. "Inter-Paredes si può. L'arrivo di Pochettino al PSG facilita il clamoroso scambio con Eriksen. Si riaccende il mercato: a gennaio si liberano anche Messi e Aguero! La Juve taglia Bernardeschi e mette nel mirino De Paul e Llorente".