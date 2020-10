Le parole di Pjanic su Pirlo: “Vincerà grazie all’aiuto del gruppo”

TORINO – Torna a parlare della Juventus anche Miralem Pjanic: il centrocampista bosniaco, trasferitosi quest’estate al Barcellona, ha rilasciato un’intervista sulle pagine di TuttoSport. Il giocatore ha parlato della sua ex squadra e ha lanciato qualche battuta anche sul nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo:

“Sono molto felice per Pirlo, è stato un giocatore che ha dato tantissimo al calcio. Con forza ha scelto di fare l’allenatore e io credo che sia ben consapevole di tutte le difficoltà. Ha davanti a sé un gruppo unito e sano, con i senatori molto esperti ed un’ottima rosa: Andrea vincerà grazie all’aiuto del gruppo. I campioni sono lì apposta per vincere e, per questo, lo aiuteranno“.