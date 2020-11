Lazio-Juventus – Tre giocatori biancocelesti sarebbero positivi

TORINO – Aleggia ancora un alone di mistero sulla prossima avversaria della Juventus in campionato, ossia la Lazio: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tre giocatori biancocelesti sarebbero positivi. La società capitolina, ieri, ha svolto i tamponi anti-coronavirus al Campus Biomedico di Trigoria e ad un altro laboratorio. I risultati del primo centro sanitario hanno riscontrato la positività di tre calciatori, mentre quelli del secondo sono tutti negativi. A questo punto, il quotidiano milanese afferma che si sarebbe mossa anche la ASL di Roma per cercare di fare chiarezza su questa situazione. Domenica, alle 12:30, la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata allo Stadio Olimpico proprio contro i bianconeri di Andrea Pirlo.