Lazio-Juventus – Il big match affidato a Davide Massa

TORINO – Domenica la Juventus tornerà in campo per la settima giornata del campionato di Serie A e affronterà allo Stadio Olimpico di Roma la Lazio: una grande sfida del nostro calcio, che vedrà affrontarsi due squadre che nelle ultime stagioni hanno battagliato per alcuni trofei. Oggi sono arrivate le designazioni ed il big match di questo fine settimana è affidato a Davide Massa della sezione di Imperia: l’arbitro dirigerà la gara tra biancocelesti e bianconeri coadiuvato dai guardalinee Meli e Alassio e dal quarto uomo Sacchi. Al VAR l’incaricato sarà Mazzoleni, mentre l’assistente sarà Cecconi.