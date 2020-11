Lazio-Juventus 1-1: a Ronaldo risponde Caicedo al 94′

TORINO- Ennesimo pareggio per 1-1 della Juventus in questo campionato. La squadra bianconera, passata in vantaggio ad inizio primo tempo grazie a Cristiano Ronaldo, si fa beffare proprio all’ultimo da Caicedo, bravo a mettere in rete una palla arrivatagli dopo una serpentina di Correa, in cui la difesa juventina non è esente da colpe. Bene nel primo tempo la squadra di Pirlo, che ha però il demerito di non riuscire a chiudere la partita nonostante le molte occasioni arrivate. Merito alla Lazio che, nonostante le difficoltà avute, ci ha creduto fino all’ultimo, vedendo i suoi sforzi ripagati. Sugli scudi Ronaldo, male invece Dybala che ha perso troppi palloni.