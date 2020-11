Lazio-Juve, la moviola del match: buona direzione da parte di Massa

TORINO – La direzione di Lazio-Juventus è stata affidata all’arbitro Massa. Per il fischietto della sezione in Imperia conduzione perfetta del primo tempo del match, con veramente nessun errore e nessuna incertezza. Giusto il cartellino giallo al 46′ a Cataldi per il fallo al limite dell’area su Kulusevski. Nel secondo tempo giusto il giallo a Bentancur al minuto 50. Al minuto 73′ braccio di Cristiano Ronaldo su punizione di Milinkovi-Savic giudicato regolare dopo un rapido check del VAR. Corretto il giallo a Cuadrado al minuto 83.