TORINO – “La Juve sta partendo per Roma. Domani alle 12.30 Lunch Game contro la Lazio. Ecco il gruppo dei giocatori convocati da Mister Pirlo. Gruppo di cui non fa parte Giorgio Chiellini, che durante l’allenamento odierno ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni”. Lo riporta il sito ufficiale della Juventus. Di seguito riportiamo i convocati per Lazio-Juve.