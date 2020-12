Lapo Elkann: “Vorrei vedere un derby solidale in cui vince la Juve. Pirlo? Noi tifosi siamo viziati”

TORINO- Lapo Elkann, ai microfoni di Sky Sport, ha affrontato vari argomenti, tra cui la situazione in casa Juve: “Devo ringraziare Cristiano Ronaldo, ha dato il suo aiuto e tutto sé stesso nel periodo della pandemia. Un ringraziamento anche per il Papu Gomez ed il suo sostegno economico così come per Alex Zanardi e Bebe Vio. Derby? Torino in questo momento è una delle città che soffre di più, spero di vedere una partita della solidarietà. Vorrei un derby costruttivo e solidale in cui vince la Juve. Faccio però un augurio al Toro, ma non di vincere. E’ un club che rispetto e stimo. Pirlo? Mi piace tanto. Noi juventini siamo viziati come squadra e come tifosi, il mister non ha un lavoro facile da fare dopo tutti i cambiamenti che ci sono stati. Credo in lui e nella nuova Juve, ma serve pazienza. Già vedo però una Juve più cazzuta in Champions. Maradona? Non meritava di essere trattato e spremuto così. Qualsiasi essere umano che abbia queste difficoltà va supportato, che si chiami Diego Armando Maradona o Mario Rossi”. E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA