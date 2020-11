TORINO – Lapo Elkann, sul proprio profilo ufficiale Twitter, ha inaugurato la sua nuova campagna di fondazione per aiutare le famiglie in difficoltà, LAPS: “Italia, Portogallo e Israele sono le prime Nazionali di calcio che hanno aderito alla Campagna di fondazione LAPS #OurDuty per raccogliere cibo e soldi per le famiglie in difficoltà. Solo UNITI ce la FAREMO”.