Lapo Elkann dà vita ad un progetto di beneficenza: coinvolte la Nazionale italiana e quella portoghese

TORINO – In questo momento burrascoso e molto delicato, sono state numerosissime le iniziative di solidarietà e beneficenza, nei confronti delle persone più bisognose. Dal mondo dello spettacolo, passando per quello dello sport e dalle grandi aziende internazionali, in tantissimi si sono mobilitati per l’intera umanità. L’ultimo nobile gesto è stato messo in piedi da Lapo Elkann che, grazie alla collaborazione con le Nazionali di Italia, Portogallo e Israele, ha dato vita ad un progetto di beneficenza. L’idea è quella di far condividere un messaggio di speranza e di fiducia, attraverso i volti piu rappresentativi delle rispettive nazioni e tra questi, vi hanno preso parte anche Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon e Paolo Maldini. Il metodo per sostenere questa campagna di raccolta fondi è interamente nelle mandi dei calciatori che ne aderiranno, i quali dovranno fotografarsi con una mascherina, sulla quale apparirà la bandiera della propria Nazionale. L’obiettivo è quello di sostenere i tifosi e dar loro manforte, in questi tempi oscuri. Il tutto è stato annunciato dallo stesso Lapo, ai microfoni del quotidiano israeliano Yediot Achronot.

“Ho scelto le tre squadre più vicine al mio cuore. C’è gente che ha fame e soffre la crisi. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per aiutare i più deboli. Vorrei ribattezzare Israele come paese dell’amore. Il recente accordo di pace con gli Emirati Arabi mi ha commosso enormemente. Vorrei tanto che tutti unissimo le forze. Vorrei che combinassimo la creatività israeliana, il design italiano e l’innovazione degli emirati, per operare insieme nel campo della solidarietà su un piano mondiale.”