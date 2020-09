TORINO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, sarebbe atterrato a Torino per incontrare d’urgenza la dirigenza della Juventus. Che sia un incontro per il rinnovo o per una eventuale cessione (ad oggi molto improbabile) non è chiaro, intanto però, il procuratore dell’argentino, sta per incontrare Fabio Paratici negli uffici della Continassa.