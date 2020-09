TORINO – Secondo quanto riportato da Sky Sport l’affare tra Napoli e Roma per Arkadiusz Milik sarebbe ancora bloccato per lo sconto richiesto dai giallorossi visti i ritardi per portare a termine la trattativa. Dunque si complica anche l’affare Edin Dzeko verso la Juventus, con i bianconeri che nelle ultime ore starebbero virando in maniera decisiva su Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.