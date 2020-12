Lady Rugani: “Rennes è molto bella ma l’Italia mi manca tantissimo”

TORINO – L’avvio di stagione per l’ex bianconero Daniele Rugani, non sembra essere dei migliori, almeno fino a questo momento. Il difensore infatti ha subito un brutto infortunio ed è riuscito a fare presenza solo per una ventina di minuti in una gara di Champions League. Anche la sua splendida compagna Michela Persico non sembra essersi molto ambientata in Francia, come si può leggere attraverso un post Instagram pubblicato sul suo account social. Sotto una sequenza di scatti che immortalano la cittadina di Rennes, arriva infatti il seguente messaggio che, sa un pò di rimpianto: “L’Italia, per me, è la meta più bella al mondo e mi manca tantissimo! Ma dicono che anche Rennes sia molto bella…”.