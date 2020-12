La Stampa – Inter, spunta l’ipotesi Allegri per il dopo Conte

TORINO – Il pareggio contro lo Shaktar Donetsk è costato l’eliminazione dalla Champions all’Inter, che oggi vede il suo allenatore sul banco degli imputati.

Ritenuto sempre il principale responsabile delle prestazioni fallimentari nerazzurre di questa e della passata stagione, Antonio Conte potrebbe con molta probabilità lasciare Milano già a fine campionato.

Come un film già visto, e che le dinamiche di calciomercato hanno più volte provato a riproporre, ecco che spunta l’ipotesi Massimiliano Allegri – proprio come accadde quando arrivò a Torino nella stagione 2014-2015 – come probabile sostituto del tecnico salentino sulla panchina dell’Inter.

Come riporta “La Stampa”, dato soprattutto il vincolo contrattuale di ben 12 milioni a stagione, per adesso la società ha intenzione di continuare a dare fiducia a Conte, ma il divorzio tra club e allenatore, in caso di mancata conquista dello scudetto, sarà inevitabile a fine stagione.

