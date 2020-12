La ripresa degli allenamenti è fissata per il 28 dicembre

TORINO – “La Juve si ferma per qualche giorno. La squadra sarà a riposo in occasione del Natale e per i giorni successivi. Ripresa in programma lunedì pomeriggio al Training Center”. Lo ha riportato la Juventus con un comunicato ufficiale sul proprio sito web. Dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina per 0-3 all’Allianz Stadium, il tecnico Andrea Pirlo ha deciso di concedere qualche giornata di riposo in vista delle festività natalizie. La squadra riprenderà dunque ad allenarsi il prossimo 27 dicembre, per preparare la sfida contro l’Udinese prevista per il 3 gennaio del nuovo anno. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<