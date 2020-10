La prima pagine del Corriere: “La Juve svende per avere Chiesa”

TORINO – Ecco la prima pagina del Corriere dello Sport. Nel taglio centrale vine dedicato spazio alla trattativa dell’anno, che sembra sempre più vicina alla fumata bianca: si tratta dell’acquisto di Federico Chiesa da parte della Juventus. I bianconeri, tuttavia, devono prima cedere qualche loro giocatore per poter affondare il colpo. “La Fiorentina chiede 60 milioni e prenota Callejon. La Juve svende per avere Chiesa. Rugani e Douglas Costa uscite necessarie“. Nel taglio alto, invece, si parla dell’esito dei sorteggi per i gironi di Champions League: “CR7-Messi, un Classico! Molti scontri suggestivi: l”Inter pesca Real e Shakhtar. Dortmund e Zenit per la Lazio, Atalanta con Liverpool e Ajax“.