La prima pagina di TuttoSport: “Ritorno alla Joya”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano torinese è dedicato al ritorno in campo dal primo minuto di Paulo Dybala: l’attaccante argentino, infatti, sarà titolare questa sera nel match tra la Juventus e il Verona all’Allianza Stadium. “Ritorno alla Joya. Stasera allo Stadium arriva il Verona: l’argentino, in coppia con Morata, è di nuovo titolare dopo 91 giorni. Pirlo: ‘Lui e Alvaro possono benissimo coesistere’“. Accanto al sudamericano, dunque, ci sarà il centravanti spagnolo, che con la sua doppietta ha regalato alla Juve la sua prima vittoria in questa edizione di Champions League.