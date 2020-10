La prima pagina di TuttoSport: “Pjanic esclusivo: ‘Io, la Juve, CR7 e Messi”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano torinese è dedicato ad un’intervista esclusiva rilasciata dall’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic. “Pjanic esclusivo: ‘Io, la Juve, CR7 e Messi’“. Il calciatore bosniaco del Barcellona ha parlato della sua ex squadra e dei suoi compagni: “‘Cristiano e Leo due marziani: un vincente e un genio. Bianconeri nel cuore. Qui al Barça è uguale: obbligati a vincere. Sarri non aveva fiducia in noi‘. Covid: McKennie guarito, tutti gli altri negativi. Ronaldo in attesa“. Anche la situazione legata al coronavirus in casa-Juve, dunque, si sta risolvendo per il meglio.