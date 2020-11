La prima pagina di TuttoSport: “No CR7 no Juve”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano torinese è dedicato alla Juventus, che ieri sera ha portato a casa un magro e deludente pareggio contro il Benevento. “No CR7 no Juve. Con Ronaldo a riposo e un Dybala ancora deludente, non basta il solito Morata per vincere a Benevento. Pirlo: ‘Troppi punti buttati via, adesso svegliamoci’“. Altra prestazione non all’altezza per la Juve, che la prossima settimana dovrà affrontare il derby contro il Toro.