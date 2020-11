La prima pagina di TuttoSport: “Morata, pensaci tu”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale è dedicato alla sfida di questa sera tra la Juventus e il Benevento al Vigorito, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. “Morata, pensaci tu. Ronaldo resta a casa per riposare: la Juve a Benevento si affida alle straordinarie condizioni di forma dello spagnolo, che oggi avrà anche il compito di aiutare Dybala a tornare la Joya dei bei tempi“. Il titolo in alto, invece, è dedicato alle parole di Michel Platini, grande ex giocatore della Vecchia Signora, in onore di Diego Armando Maradona.