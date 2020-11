La prima pagina di TuttoSport: “L’ultima tentazione di Pirlo”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano torinese è dedicato alla Juventus e alle possibile scelte di Andrea Pirlo nella gara di domani contro la Lazio. “L’ultima tentazione di Pirlo. Il tridente stellare Morata-Ronaldo-Dybala stuzzica la Juve, il tecnico studia come e quando proporlo. Immobile, Leiva e Strakosha positivi ai test rapidi, non a quelli molecolari. La Lazio: ‘Contro i bianconeri ci saranno’“. Nuovi aggiornamenti anche sulla situazione in casa biancoceleste, con Simone Inzaghi che dovrebbe recuperare alcuni giocatori in vista della super sfida di domani.