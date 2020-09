La prima pagina di TuttoSport: “La Juve a tutti i costi”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano è dedicato all’ultimo colpo di mercato della Juventus, che ha riportato a Torino Alvaro Morata: “Retroscena Morata: La Juve a tutti i costi. Lo spagnolo ha agevolato in ogni modo il suo ritorno in bianconero: prima tempestando di telefonate Pirlo e Paratici, poi accettando di tagliarsi lo stipendio che percepiva a Madrid“. Il taglio alto a sinistra, invece, è dedicato alla vicenda che sembra scuotere tutto il paese, quella dell’esame di italiano di Luis Suarez: “Truffa per la cittadinanza? L’esame di Suarez scatena la bufera“.