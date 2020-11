La prima pagina di TuttoSport: “Juve, scossa CR7”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano torinese è dedicato alla Juventus, specialmente alla lieta notizia del ritorno in campo di Cristiano Ronaldo. “Juve, scossa CR7. A Cesena con lo Spezia i bianconeri vogliono tornare alla vittoria: Ronaldo c’è e si sente pronto per giocare e lasciare il segno. Pirlo conferma Dybala: ‘Non è al top, ma si ritroverà’“. La Vecchia Signora, dunque, punterà ancora una volta tutto sul fenomeno portoghese, per tornare a vincere dopo le ultime delusioni in campionato e Champions League.