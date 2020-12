La prima pagina di TuttoSport: “Juve, Pogba c’è!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo in alto è dedicato alla super sfida di questa sera tra Juventus e Barcellona e tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi: “Finalmente! Messi contro Ronaldo: la sfida tra i due grandi assi del calcio mondiale è il piatto forte di Barcellona-Juve, che vale il primo posto nel girone di Champions. Lazio, basta un punto“. Il titolo centrale, invece, è dedicato alle parole in esclusiva rilasciate da Mino Raiola al quotidiano torinese: “Juve, Pogba c’è! Paul a Manchester non è felice e lascerà lo United. Sì, potrebbe tornare a Torino. Ibra-CR7 sarebbe stata una coppia perfetta per Pirlo. Fiero del Golden Boy a Haaland“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<