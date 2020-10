La prima pagina di TuttoSport: “Juve, occhio a questi 2!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano è dedicato a quelle che potrebbero essere le avversarie più temibili per la Juventus nella corsa allo Scudetto: Inter e Atalanta. Il giornale torinese, mostrando CR7 con accanto Romelu Lukaku e il “Papu” Gomez, afferma infatti: “Juve, occhio a questi 2! Lukaku e Gomez trascinano l’Inter e l’Atalanta a colpi di doppiette. Gioco, panchine lunghe, qualità: le squadre di Conte e Gasperini, insieme con il Napoli, lanciano la sfida scudetto ai bianconeri“. Nel taglio basso, poi, è dedicato un trafiletto ai sorteggi per i gironi di Champions League, che ci saranno oggi pomeriggio: “Champions League: oggi i sorteggi, domani il calendario“. Anche la Vecchia Signora li attende: sarà l’unico club italiano che partirà come testa di serie.