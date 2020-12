La prima pagina di TuttoSport: “Fino a 50 anni!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo in alto è dedicato al funerale di Paolo Rossi, celebrato ieri con l’emozionante presenza dei suoi ex compagni e di tanti amici e tifosi. “‘Non vogliamo lasciarti mai’. Gli eroi dell’82, Baggio, le lacrime di Vicenza: addio, Paolo Rossi. Ma gli sciacalli entrano e rubano nella sua casa in Toscana“. Il titolo centrale, invece, è dedicato alle figure di Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, di cui ha parlato Miura, intervistato dal quotidiano torinese. “‘Fino a 50 anni!’ Intervista a Miura, classe 1967, che continua a giocare in Giappone: ‘CR7 e Ibrahimovic sono eccezionali, possono andare avanti sino alla mia età’. Oggi la Juve a Marassi contro il Genoa“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<