La prima pagina di TuttoSport: “Finalmente!”

TORINO – Ecco la prima pagina di TuttoSport. Il titolo centrale del quotidiano torinese è dedicato all’esito dei sorteggi per la fase a gironi di Champions League. Per la Juventus e le altre italiane sfide molto affascinanti, ma allo stesso tempo non impossibili. “Finalmente!” recita il titolo, che campeggia su una foto che ritrae Cristiano Ronaldo e Messi, con in mezzo la Coppa “dalle grandi orecchie”. “Ronaldo contro Messi, Conte contro Zidane, Gasp contro Klopp: il sorteggio di Champions sforna grandi sfide. Ma nel complesso dalle urne di Ginevra sono usciti gironi abbordabili per le italiane“.